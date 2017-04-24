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ДФС викрила держпідприємство, яке ухилилося від сплати податків під час ремонту доріг на понад 16 млн грн

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Рівненській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб державного підприємства, які ухилились від сплати податків при проведенні ремонту доріг і таким чином нанесли збитки державі у розмірі понад 16 млн гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан, передає УНН.

“Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, було встановлено, що компанія була визнана переможцем тендерних закупівель, предметом яких були поточні і капітальні ремонти доріг області. При цьому перерахування грошових коштів за виконані роботи здійснювалося як самій компанії, так і для її окремих філій, чим навмисне створювалися умови, які унеможливлювали сплату податків підприємством, яке визнавалося переможцем тендерних закупівель. Таким чином державному бюджету були завдані збитки у розмірі понад 16 мільйонів гривень”, — написав С.Білан.

Також він зауважив, що в результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів до бюджету відшкодовано майже 1,4 мільйона гривень. Відшкодування збитків триватиме.

Нагадаємо, також рівненські податківці викрили ймовірні фінансові махінації компанії “Автомагістраль”, яка є активним учасником тендерів на ремонт доріг. За даними ЗМІ, приватним підприємством “Автомагістраль” володіє Микола Скоростецький, який раніше очолював Службу автомобільних доріг у Київській області. За останні три роки “Автомагістраль” перемогла в тендерах на понад 1 мільярд гривень.

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