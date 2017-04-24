ГФС разоблачила госпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов при ремонте дорог более чем на 16 млн грн

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что компания была признана победителем тендерных закупок, предметом которых были текущие и капитальные ремонты дорог области. При этом перечисление денежных средств за выполненные работы осуществлялось как самой компании, так и для ее отдельных филиалов, чем умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием, которое признавалось победителем тендерных закупок. Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 16 млн гривен", - написал С.Билан.

Также он отметил, что в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мероприятий в бюджет возмещено почти 1,4 миллиона гривен. Возмещение убытков будет продолжаться.

Напомним, также ровенские налоговики разоблачили возможные финансовые махинации компании "Автомагистраль", которая является активным участником тендеров на ремонт дорог. По данным СМИ, частным предприятием "Автомагистраль" владеет Николай Скоростецкий, ранее возглавлявший Службу автомобильных дорог в Киевской области. За последние три года "Автомагистраль" победила в тендерах на более 1 млрд гривен.