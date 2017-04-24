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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19150 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79390 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112864 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110121 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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ГФС разоблачила госпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов при ремонте дорог более чем на 16 млн грн

ГФС разоблачила госпредприятие, которое уклонилось от уплаты налогов при ремонте дорог более чем на 16 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11430 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Ровенской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые уклонились от уплаты налогов при проведении ремонта дорог и таким образом нанесли ущерб государству в размере более 16 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан, передает УНН.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что компания была признана победителем тендерных закупок, предметом которых были текущие и капитальные ремонты дорог области. При этом перечисление денежных средств за выполненные работы осуществлялось как самой компании, так и для ее отдельных филиалов, чем умышленно создавались условия, которые делали невозможным уплату налогов предприятием, которое признавалось победителем тендерных закупок. Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 16 млн гривен", - написал С.Билан.

Также он отметил, что в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мероприятий в бюджет возмещено почти 1,4 миллиона гривен. Возмещение убытков будет продолжаться.

Напомним, также ровенские налоговики разоблачили возможные финансовые махинации компании "Автомагистраль", которая является активным участником тендеров на ремонт дорог. По данным СМИ, частным предприятием "Автомагистраль" владеет Николай Скоростецкий, ранее возглавлявший Службу автомобильных дорог в Киевской области. За последние три года "Автомагистраль" победила в тендерах на более 1 млрд гривен.

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