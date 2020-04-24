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ДФС рекомендує слідчим на період карантину працювати переважно дистанційно - Сергій Солодченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Державна фіскальна служба України рекомендує вести досудові розслідування дистанційно та проводити опитування осіб у режимі відео- або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19. Про це заявив виконуючий обов'язки голови ДФС Сергій Солодченко на офіційному сайті служби, передає УНН.

"Тимчасово, на період дії карантинних обмежень, регіональним слідчим підрозділам пропонується у своїй практичній діяльності більш широко використовувати можливості, надані Кримінальним процесуальним кодексом України. Слідчий, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, має право провести опитування особи у режимі відео- або телефонної конференції. Після чого складається рапорт із викладенням з’ясованих обставин. Після завершення карантинних обмежень, за необхідності, таку особу буде допитано відповідно до вимог кримінального процесу", – повідомив в.о. Голови ДФС Сергій Солодченко.

Він також зазначив, що учасники кримінальних проваджень, що перебувають у територіально віддалених від органу досудового розслідування місцях, можуть передавати свої показання у формі нотаріально посвідчених заяв. Однак, після карантину така заява має бути підтверджена допитом.

Крім цього, для мінімізації особистих контактів в.о. голови ДФС запропонував слідчим під час процесуальних дій використовувати електронні версії документів.

"За умови, що це не зашкодить досудовому розслідуванню та за згодою її учасників, рекомендуємо здійснювати обмін електронними версіями документів. При цьому перелік та опис таких документів узгоджувати в телефонному режимі, а зустрічі учасників проводити лише при підписанні вже готового протоколу", – зауважив Солодченко.

Він також підкреслив, що Верховна Рада України прийняла відповідний Закон України №558-ІХ від 13.04.2020, який надає можливість слідчим суддям виконувати свою роботу дистанційно, у режимі відеоконференції.

"Відтак, на період запровадження обмежувальних карантинних заходів, цей закон надає можливість органу досудового розслідування самостійно ініціювати перед судом дистанційний розгляд відповідних клопотань", – підсумував очільник ДФС.

Українські Національні Новини

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