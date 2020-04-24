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ГФС рекомендует следователям на период карантина работать преимущественно дистанционно - Сергей Солодченко

ГФС рекомендует следователям на период карантина работать преимущественно дистанционно - Сергей Солодченко

Киев  •  УНН

 • 13414 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Государственная фискальная служба Украины рекомендует вести досудебные расследования дистанционно и проводить опрос лиц в режиме видео или телефонной конференции, чтобы минимизировать распространение COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности главы ГФС Сергей Солодченко на официальном сайте службы, передает УНН.

"Временно, на период действия карантина, региональным следственным подразделениям предлагается в своей практической деятельности более широко использовать возможности, предоставляемые Уголовным процессуальным кодексом Украины. Следователь, с целью обеспечения оперативности уголовного производства, вправе провести опрос лица в режиме видео или телефонной конференции. после чего составляется рапорт с изложением выясненных обстоятельств. После завершения карантина, при необходимости, такое лицо будет допрошено в соответствии с требованиями криминального процесса", - сообщил и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

Он также отметил, что участники уголовных производств, находящихся в территориально удаленных от органа досудебного расследования местах, могут передавать свои показания в форме нотариально заверенных заявлений. Однако, после карантина такое заявление должно быть подтверждено допросом.

Кроме этого, для минимизации личных контактов и.о. главы ГФС предложил следователям во время процессуальных действий использовать электронные версии документов.

"При условии, что это не повредит досудебному расследованию и с согласия его участников, рекомендуем осуществлять обмен электронными версиями документов. При этом перечень и описание таких документов согласовывать в телефонном режиме, а встречи участников проводить только при подписании уже готового протокола", - отметил Солодченко.

Он также подчеркнул, что Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон Украины №558-ІХ от 13.04.2020, который позволяет следственным судьям выполнять свою работу дистанционно, в режиме видеоконференции.

"Следовательно, на период введения ограничительных карантинных мероприятий, этот закон позволяет органу досудебного расследования самостоятельно инициировать перед судом дистанционный рассмотрение соответствующих ходатайств", - подытожил глава ГФС.

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