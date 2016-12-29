ДФС підозрює Ю.Марушевську в корупції

Голова ДФС Роман Насіров розповів, що 27-річна Юлія Марушевська, яка подала у місяць тому, підозрюється в заниженні цін на товари та в інших порушеннях, які він не уточнив. Він також не сказав, чи підозрюються інші люди крім Ю.Марушевської.

Як доказ, Р.Насіров зазначив, що всього за кілька тижнів після її відставки, Одеська митниця збільшила свої доходи на 30%, а саме на 300 млн грн.

Він не уточнив, чи він особисто веде розслідування дій Марушевської.

Також, прес-служба Р.Насірова надала агентству офіціальну інформацію про митні надходження з січня по жовтень цього року, які показали, що Одеса не виконала план в семи з 10 місяців.

При цьому, сама Ю.Марушевська відкинула всі звинувачення Р.Насірова, та натомість звинуватила його перешкоджанні боротьби з корупцією на митниці.

Нагадаємо, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку 14 листопада.



Пізніше, Ю.Марушевська заявила, що долучиться до команди М.Саакашвілі.



Як повідомляв УНН, 5 грудня наказ про звільнення Юлії Марушевської з посади голови Одеської митниці підписали.