ГФС подозревает Ю.Марушевскую в коррупции

Председатель ГФС Роман Насиров рассказал, что 27-летняя Юлия Марушевская, которая подала месяц назад в отставку, подозревается в занижении цен на товары и в других нарушениях, которые он не уточнил. Он также не сказал, что подозреваются другие люди кроме Ю.Марушевской.

В качестве доказательства, Р.Насиров отметил, что всего через несколько недель после ее отставки, Одесская таможня увеличила свои доходы на 30%, а именно на 300 млн грн.

Он не уточнил, ведет ли он лично расследование действий Ю.Марушевской.

Также пресс-служба Р.Насирова предоставила агентству официальную информацию о таможенных поступлениях с января по октябрь этого года, которые показали, что Одесса не выполнила план в 7 из 10 месяцев.

При этом, сама Ю.Марушевская отвергла все обвинения Р.Насирова, и обвинила его в препятствовании борьбе с коррупцией на таможне.

Напомним, начальник Одесской таможни Ю.Марушевская подала в отставку 14 ноября.



Позже, Ю.Марушевская заявила, что присоединится к команде М.Саакашвили



Как сообщал УНН, 5 декабря приказ об увольнении Юлии Марушевской с должности председателя Одесской таможни подписали.