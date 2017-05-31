ДФС очікує за п'ять місяців отримати 300,3 млрд грн податків - М.Продан
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Державна фіскальна служба України очікує отримати 300,3 млрд грн надходжень до державного бюджету від сплати податків за 5 місяців 2017 року. Про це на засіданні уряду заявив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.
“Індикативні показники дохідної частини державного бюджету, доведені Міністерством фінансів України на січень-травень поточного року, складають 288 млрд грн, і я вас запевняю, що вони будуть суттєво перевиконані”, — сказав М.Продан.
За його словами, за 5 місяців надходження в ДФС очікується “на рівні 300,3 млрд грн, що на понад 65 млрд грн, або ж 28% більше відповідного періоду 2016 року”. М.Продан нагадав, що при цьому курсова різниця становить не більше 5%.
“Тільки за результатами травня збільшення надходжень до державного бюджету складатиме понад 28% або ж 14 млрд грн по відношенню до минулорічного показника”, — сказав в.о.голови ДФС.
За його підрахунками, до держбюджету в поточному місяці буде перераховано понад 64 млрд грн.
Як повідомляв УНН, надходження до бюджету від роботи Державної фіскальної служби з початку року зросли на 28%.