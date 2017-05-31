ГФС ожидает за пять месяцев получить 300,3 млрд грн налогов - М.Продан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Государственная фискальная служба Украины ожидает получить 300,3 млрд грн поступлений в государственный бюджет от уплаты налогов за 5 месяцев 2017 года. Об этом на заседании правительства заявил и.о. главы ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
"Индикативные показатели доходной части государственного бюджета, доведенные Министерством финансов Украины на январь-май текущего года, составляют 288 млрд грн, и я вас уверяю, что они будут существенно перевыполнены", - сказал М.Продан.
По его словам, за 5 месяцев поступления в ДФС ожидается "на уровне 300,3 млрд грн, что более чем 65 млрд грн, или 28% больше соответствующего периода 2016 года". М.Продан напомнил, что при этом курсовая разница составляет не более 5%.
"Только по результатам мая увеличение поступлений в государственный бюджет будет составлять более 28% или 14 млрд грн по отношению к прошлогоднему показателю", - сказал и.о. главы ГФС.
По его подсчетам, в госбюджет в текущем месяце будет перечислено более 64 млрд грн.
Как сообщал УНН, поступления в бюджет от работы Государственной фискальной службы с начала года выросли на 28%.