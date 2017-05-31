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ДФС має намір перевіряти хімічний склад імпортних нафтопродуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У ДФС планують закупівлю необхідного для перевірки хімічного складу імпортних нафтопродуктів і вугілля обладнання. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду повідомив в.о.голови ДФС Мирослав Продан, передає кореспондент УНН.

ДФС має намір перевіряти хімічний склад імпортних нафтопродуктів

За його словами, “на протязі останніх п’яти років на митну лабораторію взагалі не виділялися кошти”.

“І, навіть при наявності обладнання, у нас не було реактивів, за допомогою яких можна проводити дослідження. Сьогодні ми розглядаємо питання і, я думаю, найближчим часом буде оголошений тендер на закупівлю додаткового обладнання з визначення вмісту сірки у вугіллі і товарах нафтопереробки,” — зазначив М.Продан.

Нагадаємо, в Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Чорнобривця, в світі для оперативного контролю якості палива, використовують мобільні лабораторії. В Україні подібне обладнання має компанія WOG. Державних таких лабораторій у нас немає, хоча для їх придбання раніше навіть виділялися гроші.

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