ГФС намерена проверять химический состав импортных нефтепродуктов

По его словам, “в течение последних пяти лет на таможенную лабораторию вообще не выделялись средства”.

“И даже при наличии оборудования, у нас не было реактивов, с помощью которых можно проводить исследования. Сегодня мы рассматриваем вопрос и, я думаю, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку дополнительного оборудования по определению содержания серы в угле и товарах нефтепереработки,” — отметил М.Продан.

Напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.

Также напомним, по словам эксперта Ю.Чернобровца, в мире для оперативного контроля качества топлива, используют мобильные лаборатории. В Украине подобное оборудование есть у компании WOG. Государственных таких лабораторий у нас нет, хотя для их приобретения ранее даже выделялись деньги.