ГФС намерена проверять химический состав импортных нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В ГФС планируют закупку необходимого для проверки химического состава импортных нефтепродуктов и угля оборудования. Об этом в ходе сегодняшнего заседания правительства сообщил и.о.главы ГФС Мирослав Продан, передает корреспондент УНН.
По его словам, “в течение последних пяти лет на таможенную лабораторию вообще не выделялись средства”.
“И даже при наличии оборудования, у нас не было реактивов, с помощью которых можно проводить исследования. Сегодня мы рассматриваем вопрос и, я думаю, в ближайшее время будет объявлен тендер на закупку дополнительного оборудования по определению содержания серы в угле и товарах нефтепереработки,” — отметил М.Продан.
Напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.
Также напомним, по словам эксперта Ю.Чернобровца, в мире для оперативного контроля качества топлива, используют мобильные лаборатории. В Украине подобное оборудование есть у компании WOG. Государственных таких лабораторий у нас нет, хотя для их приобретения ранее даже выделялись деньги.