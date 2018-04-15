Державне телебачення Сирії показало кадри знищеного "наукового центру" та сліди обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Державний телеканал Сирії показав у прямому ефірі, ймовірно, руїни знищеного наукового центру та сліди обстрілів неподалік Хомсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Сирійські державні телеканали демонструють руїни, котрі скоріше за все, є залишками “наукового центру” (за заявою сирійської сторони) неподалік від Дамаску. Також сирійські телевізійники показали місця обстрілів неподалік від міста Хомс.
Саме ці пошкодження, як заявляє офіційний Дамаск і є результатом обстрілів, які провели Сполучені Штати разом з Францією та Великою Британією.
Як повідомляв УНН, сирійське державне інформаційне агентство SANA заявило, що знищений Науково-дослідний інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в Дамаску.