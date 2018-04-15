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Государственное телевидение Сирии показало кадры уничтоженного "научного центра" и следы обстрелов

Государственное телевидение Сирии показало кадры уничтоженного "научного центра" и следы обстрелов

Киев  •  УНН

 • 21276 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Государственный телеканал Сирии показал в прямом эфире, вероятно, руины уничтоженного научного центра и следы обстрелов неподалеку Хомса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Сирийские государственные телеканалы демонстрируют руины, которые скорее всего, являются остатками “научного центра” (по заявлению сирийской стороны) неподалеку от Дамаска. Также сирийские телевизионщики показали места обстрелов неподалеку от города Хомс.

Именно эти повреждения, как заявляет официальный Дамаск и является результатом обстрелов, которые провели Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией.

Как сообщал УНН, сирийское государственное информационное агентство SANA заявило, что уничтожен Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в Дамаске.

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