Деякі російські підрозділи почали висуватись на позиції для атаки - CBS

Цитата

"CBS News стало відомо, що деякі російські підрозділи покинули свої райони зосередження і почали висуватися на позиції для атаки, за словами офіційного представника США. Деякі далекобійні артилерійські і ракетні установки також були переміщені на вогневі позиції", - сказано в повідомленні.

Деталі

У той же час CNN повідомляє, що російські сили, що оточують Україну "явно розширюють свої можливості для вторгнення" в будь-який час.

За словами джерела видання, вони "роблять себе більш готовими". Ці розвіддані привели США до висновку, що російська атака, в тому числі напад на столицю, Київ, може початися без попередження, сказало CNN джерело.

Згідно з двома джерелами, знайомими з недавніми оцінками, в даний час на кордоні з Україною знаходиться близько 130 тис. російських військовослужбовців.

У той же час, як повідомило джерело, США поки не називають дії Росії "останніми приготуваннями", тому що у Путіна ще "є час віддати наказ про припинення будь-яких військових дій".

Додамо, що за даними, зібраними командою Conflict Intelligence Team, підготовка Росії до масштабної операції "практично завершена або буде завершена протягом лічених днів".

"Можна сказати, що незалежно від того, чи буде відданий наказ про початок операції, до повного завершення її підготовки залишаються лічені дні. Ми ще можемо спостерігати прибуття в райони зосередження частин ВДВ і ВНГ або, наприклад, перекидання додаткової авіації. Однак не буде перебільшенням сказати, що до розтиражованої дати початку настання 16 лютого всі приготування цілком можуть бути завершені", - вважають в CIT.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що Україні не дозволять вступити в НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.