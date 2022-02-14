Деякі російські підрозділи почали висуватись на позиції для атаки - CBS

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 36791 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 62141 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76124 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104455 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113220 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104807 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166214 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178257 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215226 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 92750 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168646 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229919 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53126 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34039 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 229907 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 168642 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285537 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 405586 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658253 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 34039 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96281 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134028 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159042 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179534 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Деякі російські підрозділи почали висуватись на позиції для атаки - CBS

Деякі російські підрозділи почали висуватись на позиції для атаки - CBS

Київ • УНН

 • 129804 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Деякі російські підрозділи, зосереджені біля України, почали висуватися на позиції для атаки. Про це з посиланням на свої джерела повідомила американська радіостанція CBS News у понеділок, 14 лютого, пише УНН.

Цитата

"CBS News стало відомо, що деякі російські підрозділи покинули свої райони зосередження і почали висуватися на позиції для атаки, за словами офіційного представника США. Деякі далекобійні артилерійські і ракетні установки також були переміщені на вогневі позиції", - сказано в повідомленні.

Деталі

У той же час CNN повідомляє, що російські сили, що оточують Україну "явно розширюють свої можливості для вторгнення" в будь-який час.

За словами джерела видання, вони "роблять себе більш готовими". Ці розвіддані привели США до висновку, що російська атака, в тому числі напад на столицю, Київ, може початися без попередження, сказало CNN джерело.

Згідно з двома джерелами, знайомими з недавніми оцінками, в даний час на кордоні з Україною знаходиться близько 130 тис. російських військовослужбовців.

У той же час, як повідомило джерело, США поки не називають дії Росії "останніми приготуваннями", тому що у Путіна ще "є час віддати наказ про припинення будь-яких військових дій".

Додамо, що за даними, зібраними командою Conflict Intelligence Team, підготовка Росії до масштабної операції "практично завершена або буде завершена протягом лічених днів".

"Можна сказати, що незалежно від того, чи буде відданий наказ про початок операції, до повного завершення її підготовки залишаються лічені дні. Ми ще можемо спостерігати прибуття в райони зосередження частин ВДВ і ВНГ або, наприклад, перекидання додаткової авіації. Однак не буде перебільшенням сказати, що до розтиражованої дати початку настання 16 лютого всі приготування цілком можуть бути завершені", - вважають в CIT.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що Україні не дозволять вступити в НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33