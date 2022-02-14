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Некоторые российские подразделения начали выдвигаться на позиции для атаки - CBS

Некоторые российские подразделения начали выдвигаться на позиции для атаки - CBS

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Некоторые российские подразделения, сосредоточеные возле Украины, начали выдвигаться на позиции для атаки. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила американская радиостанция CBS News в понедельник, 14 февраля, пишет УНН.

Цитата

"CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки, по словам официального представителя США. Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции", - сказано в сообщении.

Детали

В то же время CNN сообщает, что российские силы, окружающие Украину, "явно расширяют свои возможности для вторжения" в любое время.

По словам источника издания, они "делают себя более готовыми". Эти разведданные привели США к выводу, что российская атака, в том числе нападение на столицу, Киев, может начаться без предупреждения, сказал CNN источник.

Согласно двум источникам, знакомым с недавними оценками, в настоящее время на границе с Украиной находится около 130 тыс. российских военнослужащих.

В то же время, как сообщил источник, США пока не называют действия России "последними приготовлениями», потому что у Путина еще "есть время отдать приказ о прекращении любых военных действий".

Добавим, что по данным, собранным командой Conflict Intelligence Team, подготовка России к масштабной операции "практически завершена или будет завершена в течение считанных дней".

"Можно сказать, что вне зависимости от того, будет ли отдан приказ о начале операции, до полного завершения ее подготовки остаются считанные дни. Мы еще можем наблюдать прибытие в районы сосредоточения частей ВДВ и ВНГ или, например, переброску дополнительной авиации. Однако не будет преувеличением сказать, что к растиражированной дате начала наступления 16 февраля все приготовления вполне могут быть завершены", - считают в CIT.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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