Деякі поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті скасують в новорічну ніч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Курсування деяких швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті, які прямують через Вінницьку, Полтавську та Дніпропетровську області, відмінять у зв’язку із падінням пасажиропотоку в новорічну ніч. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі ПАТ “Укрзалізниця”.
Відмінять такі потяги:
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- № 763/764 Дарниця — Одеса — Дарниця (із зупинками у Вінниці, Жмеринці, Вапнярці) відправленням 31 грудня зі ст. Дарниця (Київ) о 16:10, з Одеси 1 січня 2017 р. о 05:43;
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- № 712/711 Київ — Костянтинівка — Київ (із зупинками у Полтаві, Миргороді) відправленням 1 січня 2017 р. з Києва о 06:22 та з Костянтинівки о 16:29;
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- № 740/739 Київ — Кривий Ріг-Головний — Київ відправленням 1 січня 2017 р. з Києва о 17:24, з Кривого Рогу — Головного 2 січня 2017 р. о 06:17.
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Крім того, обмежать маршрут курсування поїзда Інтерсіті+ № 734/733 Київ — Красноармійськ (м. Покровськ) — Київ до/з станції м.Дніпро, відправленням з Києва 31 грудня 2016 р. о 17:35, з м. Дніпро 1 січня 2017 р. о 07:10.