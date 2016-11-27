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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Некоторые поезда Интерсити + и Интерсити отменят в новогоднюю ночь

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Курсирование некоторых скоростных поездов Интерсити + и Интерсити, которые направляются через Винницкую, Полтавскую и Днепропетровскую области, отменят в связи с падением пассажиропотока в новогоднюю ночь. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе ОАО "Укрзализныця".

Некоторые поезда Интерсити + и Интерсити отменят в новогоднюю ночь

Отменят такие поезда:

  • № 763/764 Дарница - Одесса - Дарница (с остановками в Виннице, Жмеринке, Вапнярке) отправлением 31 декабря ст. Дарница (Киев) в 16:10, из Одессы 1 января 2017 в 5:43;
  • № 712/711 Киев - Константиновка - Киев (с остановками в Полтаве, Миргороде) отправлением 1 января 2017 из Киева в 06:22 и из Константиновки в 16:29;
  • № 740/739 Киев - Кривой Рог-Главный - Киев отправлением 1 января 2017 из Киева в 17:24, из Кривого Рога - Главного 2 января 2017 в 6:17.


Кроме того, ограничат маршрут следования поезда Интерсити + № 734/733 Киев - Красноармейск (м. Покровск) - Киев в / из станции м.Днипро отправлением из Киева 31 декабря 2016 в 17:35, из г.Днепр 1 января 2017 в 07:10.

Украинские Национальные Новости

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