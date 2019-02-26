Деякі КПП Угорщини на кордоні з Україною працюють із затримками в русі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На двох пунктах, "Берегшурань-Лужанка" та “Барабаш – Косино“, зі сторони Угорщини помітні затримки в русі. Водночас, українські пункти пропуску з Угорщиною працюють в штатному режимі. Про це розповів у коментарі УНН старший офіцер сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Стахів.
“Наші КПП працюють в штатному режимі. Ніяких збоїв в роботі пунктів пропуску на українській стороні немає. Мені відомо, що з боку Угорщини проводились заходи по митних питаннях”, - повідомив він.
Посилаючись на офіційні дані угорської поліції про перетин кордону зі сторони Угорщини через КПП "Берегшурань-Лужанка" час очікування становить 1 годину, а з КПП “Барабаш – Косино “ – не більше 15 хвилин.
Як повідомляв УНН, біля кордону з Польщею знайшли українця без документів та викрадене авто.