Некоторые КПП Венгрии на границе с Украиной работают с задержками в движении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На двух пунктах, "Берегшурань-Лужники" и "Барабаш - Косино", со стороны Венгрии заметны задержки в движении. В то же время, украинские пункты пропуска с Венгрией работают в штатном режиме. Об этом рассказал УНН в комментарии старший офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Роман Стахив.
"Наши КПП работают в штатном режиме. Никаких сбоев в работе пунктов пропуска на украинской стороне нет. Мне известно, что со стороны Венгрии проводились мероприятия по таможенным вопросам", - сообщил он.
Ссылаясь на официальные данные венгерской полиции о пересечении границы со стороны Венгрии через КПП "Берегшурань-Лужники" время ожидания составляет 1:00, а с КПП "Барабаш - Косино" - не более 15 минут.
Как сообщал УНН, у границы с Польшей нашли украинца без документов и похищенное авто.