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Дев'ятнадцятирічного хавбека "Динамо" названо кращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

 • 8943 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська Прем’єр-ліга оголосила ім’я футболіста, який краще за всіх виступив в рамках 25-го туру чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт Ліги.

“За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник „Динамо“ 19-річний Микола Шапаренко, який у матчі з „Маріуполем“ вийшов на заміну, вніс корінний перелом у гру й забив фантастичний за красою м’яч”, — йдеться у записі УПЛ.

У голосуванні він значно випередив нападника “Карпат” Хорхе Карраскаля та бразильського легіонера “Шахтаря” Тайсона.

До вашої уваги склад експертної ради УПЛ: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев і Олександр Сопко.

Як повідомлялося раніше, наставник “біло-синіх” відзначив виступ Шапаренко у зустрічі з “Маріуполем”.

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