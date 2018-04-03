Дев'ятнадцятирічного хавбека "Динамо" названо кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська Прем’єр-ліга оголосила ім’я футболіста, який краще за всіх виступив в рамках 25-го туру чемпіонату, передає УНН з посиланням на сайт Ліги.
“За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник „Динамо“ 19-річний Микола Шапаренко, який у матчі з „Маріуполем“ вийшов на заміну, вніс корінний перелом у гру й забив фантастичний за красою м’яч”, — йдеться у записі УПЛ.
У голосуванні він значно випередив нападника “Карпат” Хорхе Карраскаля та бразильського легіонера “Шахтаря” Тайсона.
До вашої уваги склад експертної ради УПЛ: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Ігор Яворський, Анатолій Чанцев і Олександр Сопко.
Як повідомлялося раніше, наставник “біло-синіх” відзначив виступ Шапаренко у зустрічі з “Маріуполем”.