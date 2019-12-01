Дев'ятий виграш: "Реал" одноосібно очолив іспанську Прімеру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. В одному з перших поєдинків ігрового дня 15 туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" провів виїзну баталію із "Алавесом", інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Взяття воріт обидва колективи відклали на другий тайм. Першим це вдалося капітану "галактікос" Серхіо Рамосу, який головою переправив м'яч до цілі з верхової подачі зі штрафного у виконанні Крооса. Згодом за грубу гру Рамоса у власній карній зоні був назначений 11-метровий удар – успіх в цій справі отримав Перес (1:1).
Автором переможного взяття воріт став Дані Карвахаль, добивши м'яч в порожню сітку після удару головою одного зі своїх партнерів – 1:2.
Зауважимо, "Реал" на день одноосібно очолив чемпіонат – 31 пункт, але сьогодні "Барселона" у разі виграшу над "Атлетіко" зможе вирівнятися за очками.