Дев'ятиповерхівка горіла на Київщині

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В дев'ятиповерховому будинку в місті Ірпінь виникла пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

Вчора, 19 березня о 02:57 до Служби порятунку “101” м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку у місті Буча по вулиці Богдана Хмельницького.

По прибуттю на пожежу стало відомо, що на сходовій клітині 2-го поверху спостерігалось сильне задимлення. Рятувальниками було проведено розвідку місця пожежі та встановлено, що загорання виникло в коридорі 2-го поверху та розповсюдилось у житлову квартиру, де було виявлено тіло господаря без ознак життя.

Рятувальники відразу приступили до гасіння. О 03:53 пожежу локалізовано, а о 04:06 повністю ліквідовано. Загалом на місці пригоди працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причини загибелі власника помешкання та виникнення пожежі наразі встановлюються відповідними органами.

Як повідомляв УНН, школа-інтернат горіла на Львівщині.

 

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