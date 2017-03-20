Дев'ятиповерхівка горіла на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В дев'ятиповерховому будинку в місті Ірпінь виникла пожежа, внаслідок якої загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Вчора, 19 березня о 02:57 до Служби порятунку “101” м. Ірпінь надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку у місті Буча по вулиці Богдана Хмельницького.
По прибуттю на пожежу стало відомо, що на сходовій клітині 2-го поверху спостерігалось сильне задимлення. Рятувальниками було проведено розвідку місця пожежі та встановлено, що загорання виникло в коридорі 2-го поверху та розповсюдилось у житлову квартиру, де було виявлено тіло господаря без ознак життя.
Рятувальники відразу приступили до гасіння. О 03:53 пожежу локалізовано, а о 04:06 повністю ліквідовано. Загалом на місці пригоди працювало 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причини загибелі власника помешкання та виникнення пожежі наразі встановлюються відповідними органами.
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