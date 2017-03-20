Девятиэтажка горела в Киевской области

Вчера, 19 марта в 2:57 в Службу спасения «101» г.Ирпень поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме в городе Буча по улице Богдана Хмельницкого.

По прибытию на пожар стало известно, что на лестничной клетке 2-го этажа наблюдалось сильное задымление. Спасателями была проведена разведка места пожара и установлено, что возгорание возникло в коридоре 2-го этажа и распространилось в жилую квартиру, где было обнаружено тело хозяина без признаков жизни.

Спасатели сразу приступили к тушению. В 3:53 пожар локализован, а в 4:06 полностью ликвидирован. Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины гибели владельца квартиры и возникновения пожара устанавливаются соответствующими органами.

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