Дев'яносторічну плісняву продали на аукціоні за 12 тис. фунтів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Британський аукціонний дім Bonhams продав 90-річний зразок засохлої цвілі з лабораторії шотландського бактеріолога Александра Флемінга. Про це йдеться на сайті аукціонного дому, передає УНН.
Покупець віддав за лот 11 тис. 875 фунтів стерлінгів.
Відповідно до опису, цвіль знаходиться в скляній банці. На її дні лежить записка самого А.Флемінга, де було написано, що “з цієї цвілі був вперше отриманий пеніцилін”. Покупець побажав залишитися невідомим.
Довідка УНН: Першовідкривач пеніциліну зробив кілька десятків подібних баночок зі шматком цвілі. Він відправляв їх в подарунок вченим, а також громадським і політичним діячам. Такі зразки були у папи Римського Пія XII, британського прем’єра Вінстона Черчілля і німецької акторки Марлен Дітріх.
Пеніцилін був відкритий А.Флемінгом у вересні 1928 року. Під час своїх дослідів він вирощував на чашках Петрі бактерії і тестував різні речовини, намагаючись знайти ті, які вбивають мікроорганізми.
На кількох чашках проросла цвіль з грибків роду Penicillium. Флемінг звернув увагу, що навколо зараженої області в бактеріальному маті утворилися “залисини”. Учений зайнявся вивченням грибків і, врешті-решт, виділив молекулу пеніциліну.
Нагадаємо, 6 березня роботу українського скульптора Єгора Зігури продали на аукціоні у Нью-Йорку під час торгів New now, організованих аукціонним домом Phillips за 20 тис. доларів, що більше ніж вдвічі перевищила оціночну вартість.