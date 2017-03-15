Девяностолетнюю плесень продали на аукционе за 12 тыс. фунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Британский аукционный дом Bonhams продал 90-летний образец засохшей плесени из лаборатории шотландского бактериолога Александра Флеминга. Об этом говорится на сайте аукционного дома, передает УНН.
Покупатель отдал за лот 11 тыс. 875 фунтов стерлингов.
Согласно описанию, плесень находится в стеклянной банке. На ее дне лежит записка самого А.Флеминга, где было написано, что "из этой плесени был впервые получен пенициллин". Покупатель пожелал остаться неизвестным.
Справка УНН: Первооткрыватель пенициллина сделал несколько десятков подобных баночек с куском плесени. Он отправлял их в подарок ученым, а также общественным и политическим деятелям. Такие образцы были у папы Римского Пия XII, британского премьера Уинстона Черчилля и немецкой актрисы Марлен Дитрих.
Пенициллин был открыт А.Флемингом в сентябре 1928 года. Во время своих опытов он выращивал в чашках Петри бактерии и тестировал различные вещества, пытаясь найти те, которые убивают микроорганизмы.
На нескольких чашках проросла плесень из грибков рода Penicillium. Флеминг обратил внимание, что вокруг зараженной области в бактериальном мате образовались "проплешины". Ученый занялся изучением грибков и, в конце концов, выделил молекулу пенициллина.
Напомним, 6 марта работу украинского скульптора Егора Зигуры продали на аукционе в Нью-Йорке в ходе торгов New now, организованных аукционным домом Phillips за 20 тыс. долларов, что больше чем вдвое превысило оценочную стоимость.