Девяностолетнюю плесень продали на аукционе за 12 тыс. фунтов

Покупатель отдал за лот 11 тыс. 875 фунтов стерлингов.

Согласно описанию, плесень находится в стеклянной банке. На ее дне лежит записка самого А.Флеминга, где было написано, что "из этой плесени был впервые получен пенициллин". Покупатель пожелал остаться неизвестным.

Справка УНН: Первооткрыватель пенициллина сделал несколько десятков подобных баночек с куском плесени. Он отправлял их в подарок ученым, а также общественным и политическим деятелям. Такие образцы были у папы Римского Пия XII, британского премьера Уинстона Черчилля и немецкой актрисы Марлен Дитрих.

Пенициллин был открыт А.Флемингом в сентябре 1928 года. Во время своих опытов он выращивал в чашках Петри бактерии и тестировал различные вещества, пытаясь найти те, которые убивают микроорганизмы.

На нескольких чашках проросла плесень из грибков рода Penicillium. Флеминг обратил внимание, что вокруг зараженной области в бактериальном мате образовались "проплешины". Ученый занялся изучением грибков и, в конце концов, выделил молекулу пенициллина.

Напомним, 6 марта работу украинского скульптора Егора Зигуры продали на аукционе в Нью-Йорке в ходе торгов New now, организованных аукционным домом Phillips за 20 тыс. долларов, что больше чем вдвое превысило оценочную стоимость.