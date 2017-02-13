Девід Боуї посмертно отримав премію Grammy за свій останній альбом

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Британський Музикант Девід Боуї, який помер в 2016 році, став лауреатом премії Grammy Американської академії звукозапису в категорії “Кращий альтернативний альбом” за свою платівку Blackstar, передає УНН з посиланням на Тwitter церемонії.