Дэвид Боуи посмертно получил премию Grammy за свой последний альбом

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Британский Музыкант Дэвид Боуи, который умер в 2016 году, стал лауреатом премии Grammy Американской академии звукозаписи в категории "Лучший альтернативный альбом" за свою пластинку Blackstar, передает УНН со ссылкой на Тwitter церемонии.