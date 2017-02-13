Дэвид Боуи посмертно получил премию Grammy за свой последний альбом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Британский Музыкант Дэвид Боуи, который умер в 2016 году, стал лауреатом премии Grammy Американской академии звукозаписи в категории "Лучший альтернативный альбом" за свою пластинку Blackstar, передает УНН со ссылкой на Тwitter церемонии.
Как сообщал УНН, Адель получила премию Grammy за альбом "25".
Congrats Best Alternative Music Album "Blackstar" David Bowie #GRAMMYs pic.twitter.com/Ix4Zih0gTp- Recording Academy (@RecordingAcad) 12 февраля 2017