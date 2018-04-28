Децентралізація на Закарпатті: розгляд матеріалів щодо ОТГ припинили до рішення ВС
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Велика палата Верховного Суду за позовом голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля відкрила провадження щодо закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад". Як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, до рішення суду облдержадміністрація не розглядатиме жодних матеріалів щодо ОТГ на Закарпатті.
"Розглянувши матеріали апеляційної скарги Закарпатської ОДА на ухвалу Верховного Суду України від 27 березня цього року, Велика Палата Верховного Суду України відкрила апеляційне провадження за позовом Закарпатської ОДА до Верховної Ради України про скасування окремих положень Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад". Ухвала набула законної сили з моменту підписання і оскарженню не підлягає", - йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА.
Адміністративний позов до Верховного Суду стосувався визначення конституційності закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та скасування окремих положень цього закону, які, на переконання Москаля, суперечать Конституції та законодавству України.
"До розгляду справи по суті й прийняття судом конкретного рішення облдержадміністрація не буде розглядати жодних матеріалів щодо ОТГ на Закарпатті. Цю позицію не змінять ні мітинги, ні пікети, ні перекриття міжнародних трас, ні будь-які інші акції", – заявив з приводу цієї ситуації Москаль.
Нагадаємо, що на сьогодні у Закарпатській області створено 6 ОТГ, це найменший показник по Україні. Найбільша ж кількість об′єднаних громад створена на Дніпропетровщині – 60 ОТГ.
Як повідомляв УНН, селяни на Закарпатті перекривали міжнародну трасу "Київ-Чоп".