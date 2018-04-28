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Децентрализация на Закарпатье: рассмотрение материалов по ОТО прекратили до решения ВС

Киев • УНН

 • 10261 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Большая палата Верховного Суда по иску председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля открыла производство относительно закона "О добровольном объединении территориальных общин". Как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, до решения суда облгосадминистрация не будет рассматривать никаких материалов по ОТО на Закарпатье.

Децентрализация на Закарпатье: рассмотрение материалов по ОТО прекратили до решения ВС

"Рассмотрев материалы апелляционной жалобы Закарпатской ОГА на решение Верховного Суда Украины от 27 марта этого года, Большая Палата Верховного Суда Украины открыла апелляционное производство по иску Закарпатской ОГА к Верховной Раде Украины об отмене отдельных положений Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин". постановление вступило в законную силу с момента подписания и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА.

Административный иск в Верховный Суд касался определения конституционности закона "О добровольном объединении территориальных общин" и отмены отдельных положений этого закона, которые, по мнению Москаля, противоречат Конституции и законодательству Украины.

"До рассмотрения дела по существу и принятия судом конкретного решения облгосадминистрация не будет рассматривать никаких материалов по ОТО на Закарпатье. Эту позицию не изменят ни митинги, ни пикеты, ни перекрытия международных трасс, ни какие-либо другие акции", - заявил по поводу этой ситуации Москаль.

Напомним, что сегодня в Закарпатской области создано 6 ОТО, это наименьший показатель по Украине. Наибольшее же количество объединенных общин создано в Днепропетровской области - 60 ОТО.

Как сообщал УНН, на Закарпатье перекрывали международную трассу "Киев-Чоп".

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