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Детективи НАБУ завершили досудове розслідування у "справі болтів і гайок"

Детективи НАБУ завершили досудове розслідування у "справі болтів і гайок"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Детективами НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб ДП “Укрзалізниця” та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель, а також вчиненні низки інших, пов’язаних з цим злочинів (так звана “справа болтів і гайок”). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.

Як повідомив Н.Холодницький, “слідством з’ясовано, що службові особи Укрзалізниці в результаті здійснення у 2015 році державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств, володіючи інформацією про реальну ринкову вартість предмету закупівлі, умисно та всупереч інтересам державного підприємства акцептували попередньо узгоджені, завищені на суму понад 20 млн грн цінові пропозиції одного з цих комерційних підприємств та зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували відповідні кошти на його розрахункові рахунки”.

“Отримавши ці гроші, службові особи комерційного підприємства легалізували їх походження шляхом подальшого перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків.

Уже після реорганізації Укрзалізниці у акціонерне товариство у 2016 році ті ж особи продовжили діяти за цією ж схемою, поставивши собі за мету заволодіння державними коштами на суму вже понад 43 млн. гривень”, — додав він.

За словами Н.Холодницького, відповідну цінову пропозицію було знову акцептовано тендерним комітетом, але цього разу на заваді зловмисників стали антимонопольні органи, рішенням яких результати закупівель анульовано за скаргою добросовісного учасника.

“Утім, це не виключає відповідальності службових осіб Укрзалізниці та комерційних підприємств за скоєння закінченого замаху на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Зібрані детективами докази антикорупційними прокурорами визнано достатніми для складання та направлення до суду обвинувального акту”, — додав керівник САП.

Крім того, він додав, що після завершення виконання вимог ст. 290 КПК України (ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування) обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

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