Детективы НАБУ завершили досудебное расследование по "делу болтов и гаек"

КИЕВ. 5 января. УНН. Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП "Укрзализныцы" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других, связанных с этим преступлений (так называемое "дело болтов и гаек"). Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.