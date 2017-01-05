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Детективы НАБУ завершили досудебное расследование по "делу болтов и гаек"

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КИЕВ. 5 января. УНН. Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП "Укрзализныцы" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других, связанных с этим преступлений (так называемое "дело болтов и гаек"). Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

Как сообщил Н.Холодницкий, "следствием установлено, что служебные лица Укрзализныцы в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по предварительному сговору с должностными лицами коммерческих предприятий, обладая информацией о реальной рыночной стоимости предмета закупки, умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованные, завышенные на сумму более 20 млн грн ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и злоупотребляя своим служебным положением, перечислили соответствующие средства на его расчетные счета ".

"Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождения путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов.

Уже после реорганизации Укрзализныцы в акционерное общество в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе целью завладения государственными средствами на сумму уже более 43 млн. гривен ", - добавил он.

По словам Н.Холодницкого, соответствующую ценовое предложение было вновь акцептовано тендерным комитетом, но на этот раз на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок аннулированы по жалобе добросовестного участника.

"Впрочем, это не исключает ответственности должностных лиц Укрзализныцы и коммерческих предприятий за совершение законченного покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Собранные детективами доказательства антикоррупционными прокурорами признано достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта ", - добавил руководитель САП.

Кроме того, он добавил, что после завершения выполнения требований ст. 290 УПК Украины (ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования) обвинительный акт будет направлено в суд.

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