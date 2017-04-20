Десятьох офіцерів притягнуть до відповідальності після перевірки на Чугуївському полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 10 вищих та старших офіцерів за результатами службової перевірки щодо фактів незадовільного розміщення особового складу 54-ї бригади на Чугуївському полігоні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прийняв рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності 10 вищих та старших офіцерів”, — написав С.Полторак.
Під час службової перевірки щодо фактів незадовільного розміщення особового складу 54-ї бригади на Чугуївському полігоні було виявлено низку організаційних недоліків, що вплинули на якість умов розміщення військовослужбовців.
За словами С.Полторака, міністерством сплановано заходи щодо попередження подібних випадків у майбутньому.
Як повідомляв УНН, 9 квітня міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де зараз розміщений особовий склад 54-ї бригади, щоб перевірити факти неналежних побутових умов, в яких проживають бійці.