Десятьох офіцерів притягнуть до відповідальності після перевірки на Чугуївському полігоні

“Прийняв рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності 10 вищих та старших офіцерів”, — написав С.Полторак.

Під час службової перевірки щодо фактів незадовільного розміщення особового складу 54-ї бригади на Чугуївському полігоні було виявлено низку організаційних недоліків, що вплинули на якість умов розміщення військовослужбовців.

За словами С.Полторака, міністерством сплановано заходи щодо попередження подібних випадків у майбутньому.

Як повідомляв УНН, 9 квітня міністр оборони України Степан Полторак прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де зараз розміщений особовий склад 54-ї бригади, щоб перевірити факти неналежних побутових умов, в яких проживають бійці.