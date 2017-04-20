Десять офицеров привлекут к ответственности после проверки на Чугуевском полигоне

“Принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности 10 высших и старших офицеров”, — написал С.Полторак.

Во время служебной проверки по фактам неудовлетворительного размещения личного состава 54-й бригады на Чугуевском полигоне был выявлен ряд организационных недостатков, которые повлияли на качество условий размещения военнослужащих.

По словам С.Полторака, министерством спланированы меры по предупреждению подобных случаев в будущем.

Как сообщал УНН, 9 апреля министр обороны Украины Степан Полторак принял решение отправить специальную комиссию во Чугуевский полигон, где размещен личный состав 54-й бригады, чтобы проверить факты ненадлежащих бытовых условий, в которых проживают бойцы.