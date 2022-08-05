Десятки вибухів: окупанти цілий день обстрілювали Сумську та Чернігівську області

Цитата

"Російська орда цілий день, 4 серпня, обстрілювала територію Сумської та Чернігівської області. Противник використовував артилерію, міномети та автоматичні гранатомети. Під ворожим вогнем опинилися Шалигінська та Есманьська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини", – ідеться у повідомленні.

Сумщина

Двічі ворог вдарив із мінометів та автоматичного гранатомета.

Дві міни 120 мм калібру розірвалися на околиці одного із прикордонних населених пунктів Шалигінської громади та 15 гранат вибухнули на території Есманьської громади.

Чернігівщина

По Семенівській громаді ворог з боку російського села ломаківка чотири рази відкрив вогонь із мінометів – зафіксовано 14 вибухів. Вдарив і зі ствольної артилерії – 8 вибухів.

Новгород-Сіверську громаду рашитси зі своєї території обстрілювали мінометами 120 мм калібру – зафіксовано 9 приходів. Із самохідної артилерійської установки – 2 вибухи. Вогонь рашисти відкривали з боку населених пунктів леднів та случевськ.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.