Десятки взрывов: оккупанты целый день обстреливали Сумскую и Черниговскую области

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"Российская орда целый день, 4 августа, обстреливала территорию Сумской и Черниговской области. Противник использовал артиллерию, минометы и автоматические гранатометы. Под вражеским огнем оказались Шалыгинская и Эсманьская громады Сумской и Новгород-Северская и Семеновская громады Черниговской области", – говорится в сообщении.

Сумская область

Дважды враг ударил из минометов и автоматического гранатомета.

Две мины 120 мм калибра разорвались на окраине одного из приграничных населенных пунктов Шалыгинской громады и 15 гранат взорвались на территории Эсманьской громады.

Черниговская область

По Семеновской громаде враг со стороны российского села ломаковка четыре раза открыл огонь из минометов – зафиксировано 14 взрывов. Ударил и из ствольной артиллерии – 8 взрывов.

Новгород-Северскую громаду рашисты со своей территории обстреливали минометами 120 мм калибра – зафиксировано 9 приходов. Из самоходной артиллерийской установки – 2 взрыва. Огонь открывали со стороны населённых пунктов леднов и случевск.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.