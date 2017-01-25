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Десятки поліцейських отримали поранення у Мехіко під час сутичок із таксистами

Київ • УНН

 • 7571 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Десятки поліцейських отримали поранення під час сутичок із водіями таксі у Мехіко, передає УНН з посиланням на Ruptly.

Зазначається, що шість осіб було затримано. Також було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї після зіткнення.

Крім того, близько 800 співробітників поліції були відправлені в район для відновлення громадського порядку і запобігання подальших зіткнень.

Як повідомляв УНН, шестеро людей загинули в протестах через ціни на бензин у Мексиці.

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