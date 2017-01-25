Десятки поліцейських отримали поранення у Мехіко під час сутичок із таксистами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Десятки поліцейських отримали поранення під час сутичок із водіями таксі у Мехіко, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Зазначається, що шість осіб було затримано. Також було вилучено одну одиницю вогнепальної зброї після зіткнення.
Крім того, близько 800 співробітників поліції були відправлені в район для відновлення громадського порядку і запобігання подальших зіткнень.
Як повідомляв УНН, шестеро людей загинули в протестах через ціни на бензин у Мексиці.