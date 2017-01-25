Десятки полицейских получили ранения в Мехико во время столкновений с таксистами

Отмечается, что шесть человек были задержаны. Также изъяли одну единицу огнестрельного оружия после столкновения.

Кроме того, около 800 сотрудников полиции были отправлены в район для восстановления общественного порядка и предотвращения дальнейших столкновений.

Как сообщал УНН, шесть человек погибли в протестах из-за цен на бензин в Мексике.