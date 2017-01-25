Десятки полицейских получили ранения в Мехико во время столкновений с таксистами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Десятки полицейских получили ранения во время столкновений с водителями такси в Мехико, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Отмечается, что шесть человек были задержаны. Также изъяли одну единицу огнестрельного оружия после столкновения.
Кроме того, около 800 сотрудников полиции были отправлены в район для восстановления общественного порядка и предотвращения дальнейших столкновений.
Как сообщал УНН, шесть человек погибли в протестах из-за цен на бензин в Мексике.