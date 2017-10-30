Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану

Десятки людей увечері в неділю, 29 жовтня, штурмували будівлю парламенту Іракського Курдистану в Ербілі. Дехто з них був озброєний кийками та автоматами. Учасники штурму назвалися бійцями курдських загонів пешмерга. В будівлі було чути постріли.

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За цими даними, протестувальники вигукували гасла проти депутатів парламенту, стверджували, що хочуть покарати їх за "образу" президента Іракського Курдистану Масуда Барзані.

Нагадаємо, Президент Іракського Курдистану Масуд Барзані заявив, що піде з посади 1 листопада.