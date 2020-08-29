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Десятий новачок: клуб Суперліги підписав п’ятиразового призера чемпіонату України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дебютант Суперліги України з баскетбол "Тернопіль" повідомив про підписання угоди з 34-річним українським форвардом Андрієм Агафоновим, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Тернополя" у Facebook.

Десятий новачок: клуб Суперліги підписав п’ятиразового призера чемпіонату України

Минулого сезону колишній гравець збірної України виступав за угорський БК “ЗТЄ”, де набирав по 14,5 очка, 6,5 підбирання та 1,3 передачі за матч.

Раніше в Україні він виступав за “Хімік”, “Будівельник”, “Одесу”. Останні понад п’ять років баскетболіст виступав за кордоном, де його клубами також були німецький “Кральсхайм”, литовський “П’єно Жвайгждес”, румунський “Пітешті”.

Зазначимо, що Агафонов ставав п’ятиразовим бронзовим призером чемпіонату України, одного разу виборов чемпіонський титул в українській першості та завоював Кубок країни.

Крім того зауважимо, Агафонов став десятим новачком клубу. Раніше до тернопільського колективу приєдналися: Дмитро Головчик, Олександр Кольченко, Андрій Кальніченко, Олександр Тищенко, Максим Сандул, Кирило Подковиров, Керрінгтон Вард, Аверейл Югба, Едріен Бові.

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