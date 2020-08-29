Десятый новичок: клуб Суперлиги подписал пятикратного призера чемпионата Украины

В прошлом сезоне бывший игрок сборной Украины выступал за венгерский БК “ЗТЕ”, где набирал по 14,5 очка, 6,5 подбора и 1,3 передачи за матч.

Ранее в Украине он выступал за “Химик”, “Строитель”, “Одесса”. Последние более пяти лет баскетболист выступал за границей, где его клубами также были немецкий “Кральсхайм”, литовский “Пьен Жвайгждес”, румынский “Питешти”.

Отметим, что Агафонов становился пятикратным бронзовым призером чемпионата Украины, однажды завоевал чемпионский титул в украинском первенстве и завоевал Кубок страны.

Кроме того заметим, Агафонов стал десятым новичком клуба. Ранее к тернопольскому коллективу присоединились Дмитрий Головчик, Александр Кольченко, Андрей Кальниченко, Александр Тищенко, Максим Сандул, Кирилл Подковыров, Кэррингтон Вард, Аверейл Югба, Эдриен Боуи.