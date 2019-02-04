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Десятеро людей загинули на вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин

Десятеро людей загинули на вихідних в Альпах внаслідок сходження лавин

Київ • УНН

 • 8493 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лише протягом минулих вихідних в Альпах загинули щонайменше 10 людей - трагедії сталися внаслідок сходження лавин. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

Як зазначається, найгірший випадок трапився в гірській області Валле-д'Аоста, що на північному заході Італії. Там загинуло п'ятеро людей, ще одна особа зникла безвісти внаслідок сходження трьох лавин. Рятувальники, зокрема, поблизу курорту Курмайор у Валле-д'Аоста вели пошуки двох французів і двох британців, які після катання на лижах не повернулися до свого готелю. Пошуки були припинені протягом ночі неділі, а вранці в понеділок рятувальники виявили тіла трьох людей. Пошуки ще одного зниклого тривають. За даними місцевих ЗМІ, зниклий лижник є французом.

Також лавина в італійському Больцано, що біля австрійського кордону, вбила 18-річного лижника, а в сусідній Ломбардії від лавини загинув сноубордист. Зазначається, що італійська влада повідомляла про високий ризик сходженя лавин протягом вихідних.

Крім того, повідомляється, що у французькому регіоні Савойя загинув лижник, який катався поза лижною трасою.

Ще одна трагедія сталася у Швейцарії: там у суботу в кантоні Берн лавина збила чоловіка і жінку - чоловік загинув, а жінка одужує в лікарні. А в австрійській землі Карринтія лавина збила двох чоловіків віком 30 і 52 роки - старший з них загинув, а молодший лишився неушкодженим. У той же час у Тіролі вдалося врятувати після сходження лавини 10 лижників віком від 17 до 59 років.

Як повідомляв УНН, на дорогах в Альпах обмежили рух через негоду.

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