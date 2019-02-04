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Десять человек погибли на выходных в Альпах в результате схода лавин

Десять человек погибли на выходных в Альпах в результате схода лавин

Киев  •  УНН

 • 8493 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Только за минувшие выходные в Альпах погибли не менее 10 человек - трагедии произошли в результате схода лавин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается, худший случай произошел в горной области Валле-д'Аоста, на северо-западе Италии. Там погибли пять человек, еще один пропал без вести в результате схода трех лавин. Спасатели, в частности, вблизи курорта Курмайор в Валле-д'Аоста вели поиски двух французов и двух британцев, которые после катания на лыжах не вернулись в свой отель. Поиски были прекращены в течение ночи воскресенья, а утром в понедельник спасатели обнаружили тела трех человек. Поиски еще одного пропавшего продолжаются. По данным местных СМИ, пропавший лыжник является французом.

Также лавина в итальянском Больцано, что у австрийской границы, убила 18-летнего лыжника, а в соседней Ломбардии от лавины погиб сноубордист. Отмечается, что итальянские власти сообщали о высоком риске сходженя лавин на выходных.

Кроме того, сообщается, что во французском регионе Савойя погиб лыжник, который катался вне лыжной трассы.

Еще одна трагедия произошла в Швейцарии: там в субботу в кантоне Берн лавина сбила мужчину и женщину - мужчина погиб, а женщина выздоравливает в больнице. А в австрийской земле Карринтия лавина сбила двух мужчин в возрасте 30 и 52 года - старший из них погиб, а младший остался невредимым. В то же время в Тироле удалось спасти после схода лавины 10 лыжников в возрасте от 17 до 59 лет.

Как сообщал УНН, на дорогах в Альпах ограничили движение из-за непогоды.

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