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Десять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Київ • УНН

 • 23991 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. До щорічного рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапило десять українських університетів. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, пише УНН.

Деталі

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

  • Сумський державний університет — 501-600 місце;
  • Національний університет “Львівська політехніка” — 601-800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки — 1001-1200 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара — 1201+ місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка — 1201+ місце;
  • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” — 1201+ місце;
  • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — 1201+ місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 1201+ місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна — 1201+ місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 1201+ місце;

    • Довідково

    Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

    Для цьогорічного рейтингу видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тис. вчених у всьому світі.

    Загалом зібрано понад 430 тис. точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.

    Нагадаємо

    Минулого року шість українських університетів увійшли до рейтингу найкращих вищих освітніх закладів світу, за версією QS World University Rankings-2020.

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