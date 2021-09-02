Десять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До щорічного рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапило десять українських університетів. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, пише УНН.
Деталі
Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:
Довідково
Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе більш ніж 1600 університетів з 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи у чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.
Для цьогорічного рейтингу видання проаналізувало понад 108 мільйонів цитувань у більш ніж 14,4 мільйонах наукових публікацій майже 22 тис. вчених у всьому світі.
Загалом зібрано понад 430 тис. точок даних з більш ніж 2100 установ, які подали дані.
Нагадаємо
Минулого року шість українських університетів увійшли до рейтингу найкращих вищих освітніх закладів світу, за версією QS World University Rankings-2020.