Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. К ежегодного рейтинга лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попало десять украинских университетов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.
Детали
Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:
Справка
Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.
Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире.
В общем собрано более 430 тыс.точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.
Напомним
В прошлом году шесть украинских университетов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, по версии QS World University Rankings 2020.