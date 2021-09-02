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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Киев  •  УНН

 • 23982 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. К ежегодного рейтинга лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попало десять украинских университетов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

  • Сумской государственный университет — 501-600 место;
  • Национальный университет “Львовская политехника” — 601-800 место;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;
  • Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” — 1201+ место;
  • Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” — 1201+ место;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место;

    • Справка

    Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

    Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире.

    В общем собрано более 430 тыс.точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.

    Напомним

    В прошлом году шесть украинских университетов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, по версии QS World University Rankings 2020.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

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