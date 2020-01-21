Десять очок Михайлюка не врятували "Детройт" від поразки у грі з "Вашингтоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився протистоянням команди українця Святослава Михайлюка "Детройт Пістонс" в гостях із "Вашингтон Візардс", передає кореспондент УНН.
Після встановлення рекорду кар'єри, а саме 25 набраних очок у попередній грі, цього разу Святослав Михайлюк гірше реалізовував свої кидки і закінчив матчі із 10-ма набраними балами (2/4 двоочкових і 2/9 триочкових) при 2 підбираннях.
Баталія закінчилася на користь "Візардс" – 106:100.
Додамо, що "Пістонс" продовжують перебувати на 9 сходинці Східної конференції НБА.