Десять очков Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в игре с "Вашингтоном"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился противостоянием команды украинца Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" в гостях с "Вашингтон Уизардс", передает корреспондент УНН.
После установления рекорда карьеры, а именно 25 набранных очков в предыдущей игре, на этот раз Святослав Михайлюк хуже реализовывал свои броски и заканчивая матче с 10-ю набранными баллами (2/4 двухочковых и 2/9 трехочковых) при 2 подборах.
Баталия закончилась в пользу "Уизардс" - 106:100.
Добавим, что "Пистонс" продолжают находиться на 9 строчке Восточной конференции НБА.