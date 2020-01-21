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Десять очков Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в игре с "Вашингтоном"

Киев • УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился противостоянием команды украинца Святослава Михайлюка "Детройт Пистонс" в гостях с "Вашингтон Уизардс", передает корреспондент УНН.

Десять очков Михайлюка не спасли "Детройт" от поражения в игре с "Вашингтоном"

После установления рекорда карьеры, а именно 25 набранных очков в предыдущей игре, на этот раз Святослав Михайлюк хуже реализовывал свои броски и заканчивая матче с 10-ю набранными баллами (2/4 двухочковых и 2/9 трехочковых) при 2 подборах.

Баталия закончилась в пользу "Уизардс" - 106:100.

Добавим, что "Пистонс" продолжают находиться на 9 строчке Восточной конференции НБА.

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