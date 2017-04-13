Десять гімнастів представлять Україну на чемпіонаті Європи у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. З 19 квітня румунське місто Клуж-Напока в рамках чемпіонату Європи прийматиме найкращих спортивних гімнастів Старого Світу, де Україну представлять 10 спортсменів. Про це інформує НОК України, передає УНН.
В числі учасників змагань традиційно українська команда, яка в Румунії буде представлена своїм потужним складом на чолі з олімпійськими медалістами Олегом Верняєвим та Ігорем Радівіловим.
До вашої уваги повний склад збірної України:
Жінки: Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Яна Федорова.
Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков, Андрій Сенічкін.
Варто відзначити, що на цьогорічному чемпіонаті спортсмени змагатимуться лише в індивідуальній першості.
Додамо також, за інформацією організаторів близько 274 гімнастів боротимуться за перші європейські титули нового олімпійського циклу, який триватиме до 23 квітня.
Як повідомляв УНН, О.Верняєв став переможцем сезону Кубка світу зі спортивної гімнастики.