Десять гимнастов представят Украину на чемпионате Европы в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. С 19 апреля румынский город Клуж-Напока в рамках чемпионата Европы примет лучших спортивных гимнастов Старого Света, где Украину представят 10 спортсменов. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
В числе участников соревнований традиционно украинская команда, которая в Румынии будет представлена своим мощным составом во главе с олимпийскими медалистами Олегом Верняев и Игорь Радивилов.
Вашему вниманию полный состав сборной Украины:
Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинська, Валерия Осипова, Яна Федорова.
Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков, Андрей Сеничкин.
Стоит отметить, что на чемпионате спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве.
Добавим также, по информации организаторов около 274 гимнастов бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла, который продлится до 23 апреля.
Как сообщал УНН, О.Верняев стал победителем сезона Кубка мира по спортивной гимнастике .