Десять гимнастов представят Украину на чемпионате Европы в Румынии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43389 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103115 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117006 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154039 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Десять гимнастов представят Украину на чемпионате Европы в Румынии

Десять гимнастов представят Украину на чемпионате Европы в Румынии

Киев  •  УНН

 • 9796 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. С 19 апреля румынский город Клуж-Напока в рамках чемпионата Европы примет лучших спортивных гимнастов Старого Света, где Украину представят 10 спортсменов. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.

В числе участников соревнований традиционно украинская команда, которая в Румынии будет представлена ​​своим мощным составом во главе с олимпийскими медалистами Олегом Верняев и Игорь Радивилов.

Вашему вниманию полный состав сборной Украины:

Женщины: Ангелина Радивилова, Диана Варинська, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Эдуард Ермаков, Евгений Юденков, Андрей Сеничкин.

Стоит отметить, что на чемпионате спортсмены будут соревноваться только в индивидуальном первенстве.

Добавим также, по информации организаторов около 274 гимнастов бороться за первые европейские титулы нового олимпийского цикла, который продлится до 23 апреля.

Как сообщал УНН, О.Верняев стал победителем сезона Кубка мира по спортивной гимнастике .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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