Десять біатлоністів з України виступлять на етапі Кубку світу у Контіолахті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Контіолахті (Фінляндія) з 8 по 11 березня пройде сьомий етап Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Збірна України вирушить до Фінляндії в такому складі:
Жінки - Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.
Зазначимо, що заключні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться 15-18 березня у норвезькому Холменколлені та 22-25 березня - у Тюмені (Росія).