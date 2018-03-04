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Десять біатлоністів з України виступлять на етапі Кубку світу у Контіолахті

Десять біатлоністів з України виступлять на етапі Кубку світу у Контіолахті

Київ • УНН

 • 9013 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Контіолахті (Фінляндія) з 8 по 11 березня пройде сьомий етап Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Збірна України вирушить до Фінляндії в такому складі:

Жінки - Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

Зазначимо, що заключні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться 15-18 березня у норвезькому Холменколлені та 22-25 березня - у Тюмені (Росія).

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