Десять биатлонистов из Украины выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Сборная Украины отправится в Финляндию в следующем составе:

Женщины - Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Мужчины - Дмитрий Подручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.

Отметим, что заключительные этапы Кубка мира по биатлону состоятся 15-18 марта в норвежском Холменколлене и 22-25 марта - в Тюмени (Россия).