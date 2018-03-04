Десять биатлонистов из Украины выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Контиолахти (Финляндия) с 8 по 11 марта пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Сборная Украины отправится в Финляндию в следующем составе:
Женщины - Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.
Мужчины - Дмитрий Подручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко.
Отметим, что заключительные этапы Кубка мира по биатлону состоятся 15-18 марта в норвежском Холменколлене и 22-25 марта - в Тюмени (Россия).