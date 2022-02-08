Дестабілізація ситуації в Україні з використанням загрози силою - Кулеба назвав базовий сценарій Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Росія не продемонструвала жодного зусилля з деескалації ситуації на кордоні з Україною, водночас її базовий сценарій – погрожувати силою, намагаючись дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції з головами зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату (Чехія, Австрія, Словаччина), передає кореспондент УНН.
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“Безпекова ситуація залишається загалом незмінною. Ми не бачимо жодного відведення з боку Російської Федерації, відведення їхніх військ від кордону України. Не бачимо наразі жодних зусиль Росії з деескалації”, — сказав міністр.
“Ми бачимо, що зараз базовий сценарій Росії полягає у намаганнях дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, з використанням загрози силою, але ще не самої збройної сили”, — додав він.
Деталі
За словами Кулеби, Україна готується до будь-яких сценаріїв. Ця війна триває з 2014 року, і країна вже багато чого навчилась, бачила багато різних кроків з боку Росії, зауважив він.
“Ми розуміємо, що ми маємо готуватись до будь-якого сценарію. Саме це ми і робимо”, — сказав дипломат.
У цьому контексті, з його слів, надзвичайно важливо, що Україна має підтримку друзів та партнерів, зокрема з Чехії, Австрії, Словаччини, у дипломатичному стримуванні Російської Федерації.
Що було раніше
Як писав УНН, раніше ЗМІ повідомили, що Путін перейшов до деескалації щодо України, пообіцявши Макрону не робити жодних нових “військових ініціатив” і погодившись вивести тисячі російських військовослужбовців із Білорусі після завершення запланованих навчань.